AL VIA LA STAGIONE DELLA PICCO LECCO: DOMENICA C’È IL PADOVA

LECCO – Domenica prende ufficialmente il via la stagione 2025/26 per la Picco Lecco, impegnata nel campionato di Serie B1. La prima giornata vedrà le biancorosse affrontare Aduna Padova, una delle formazioni più attrezzate del girone: un debutto subito impegnativo, che metterà alla prova tecnica e tenuta mentale del gruppo.

Il girone è nuovo per Picco, che nelle ultime stagioni ha disputato il campionato di A2 e prima ancora ha disputato il girone A. L’obiettivo stagionale a medio termine è chiaro: capire nelle prime giornate a quale livello competere, senza pressioni e con la serenità di chi sa che il percorso è appena iniziato.

“La squadra si presenta con un organico completamente rinnovato, giovane ma ricco di potenziale – spiega Federico Belloni, coach biancorosso -. Saranno due le giocatrici di riferimento e d’esperienza di questa stagione: Arianna Lancini e Matilde Frigerio. Arianna, cresciuta nel vivaio Picco fino al 2022, è stata scelta come capitano, affiancata da Matilde nel ruolo di vice. Entrambe hanno esperienze in Serie A. Insieme a Federica Ghezzi, rappresentano i punti di riferimento del gruppo, esempio di dedizione e leadership dentro e fuori dal campo”.

Che tipo di gioco vedremo in campo? ” Il gioco di Picco Lecco sarà caratterizzato da un’impronta aggressiva nella fase muro/difesa e da un servizio insidioso, costruito su una solida organizzazione difensiva. L’obiettivo è essere una squadra difficile da affrontare, capace di mettere in difficoltà anche le avversarie più esperte – precisa Belloni -. Ammetto che l’emozione è alle stelle, è un esordio anche per me. Il clima è sereno, non vogliamo mettere pressione alle ragazze. Siamo curiosi di vedere come reagiranno in campo, soprattutto in una sfida così impegnativa come quella contro Padova”.

Parole di attesa e determinazione anche dal capitano Arianna Lancini: “Siamo pronte a fare del nostro meglio. La sfida sarà tosta, ma abbiamo lavorato con tenacia. Siamo giovani, ma con tanta voglia di crescere e migliorare. Sarà emozionante, come ogni prima partita, ma siamo unite e prepareremo tatticamente al meglio il match”.

Oltre a Padova, il girone presenta squadre di alto livello come Peschiera del Garda, Vicenza e Verona. La qualità è elevata e ogni partita sarà una scoperta, un’occasione per crescere e consolidare l’identità del gruppo. Appuntamento dunque a domenica alle 18 per l’esordio stagionale.