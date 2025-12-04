ALBA ROSSI FESTEGGIA I 103 ANNI AGLI ISTITUTI AIROLDI E MUZZI

LECCO – Sono stati festeggiati ieri agli Istituti Airoldi e Muzzi di Lecco i 103 anni di Alba Rossi. Nata a Verona il 3 dicembre 1922, si è trasferita a Lecco con la numerosa famiglia (settima di 8 fratelli). Ha lavorato alla Fiocchi di Lecco e quando è andata in pensione a 53 anni ha iniziato la sua attività di volontariato agli Airoldi e Muzzi.

Volontaria anche fin dalla sua origine alla Comunità di via Gaggio e poi alla Casa sul Pozzo, ha coltivato nel tempo una lunga e intensa amicizia con Padre Angelo Cupini e con alcuni volontari e operatori di queste due realtà, che ancora oggi la vengono a trovare.

Ancora attiva anche al primo piano della Residenza Bettini, sempre pronta a fare compagnia agli altri ospiti e ad avvicinarli con una parola di conforto, ieri ha letto, senza occhiali, in piedi senza bisogno di alcun sostegno, gli auguri ricevuti dal presidente IRAM Giuseppe Canali, e del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

Con lei a festeggiarla i due nipoti Maria Grazia e Paolo Sacchi, la vicepresidente IRAM Rosaria Bonacina, gli ospiti e l’equipe di cura del primo piano della Residenza Bettini.