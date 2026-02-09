ALBOSAGGIA. VALANGA SUL PIZZO MERIGGIO, FUORI PERICOLO IGOR MUSCETTI

ALBOSAGGIA – La Procura della Repubblica di Sondrio ha concesso il nulla osta alla sepoltura di Sebastiano Erba e Alfio Muscetti, i due appassionati di montagna travolti sabato da una valanga sul Meriggio, a quota 2300 metri. Le comunità di Sondrio e Sondalo sono in lutto, mentre migliorano le condizioni di Igor Muscetti, unico sopravvissuto.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno sul versante nord del Meriggio, nel territorio di Albosaggia. Il distacco della massa nevosa, partito poco sotto la cima, ha travolto tre persone …

