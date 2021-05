Con il cambio di stagione e l’arrivo del caldo, che in questo maggio sta tardando ad arrivare, può capitare di non riuscire a dormire bene, oppure dormire poco, far fatica ad addormentarsi o ancora manifestare continui risvegli; al mattino alzarsi ed affrontare la giornata sarà molto più difficoltoso, non avendo energie sufficienti e non sentendosi riposati!

Il sonno è un processo indispensabile alla nostra esistenza, un fenomeno complesso che occupa circa un terzo della vita di ciascuno di noi…