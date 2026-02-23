ALLA CENA SOCIALE DELLA POL. VALMADRERA PRESENTATO L’ALBUM DELLE SQUADRE

VALMADRERA – Giornata particolare per la Polisportiva Valmadrera, quella di venerdì 20 febbraio, con, nel tardo pomeriggio, la presentazione dell’album con le “figurine” di tutti gli atleti e di tutte le squadre, con i contributi, tra gli altri, del presidente del Coni Lombardia, Marco Riva, della calciatrice dell’Inter, Lidia Consolini, cresciuta con la maglia arancione, della presidente regionale della LND Valentina Battistini.

L’album, ormai una ritualità nella cinquantennale esperienza della società valmadrerese, è la carta d’identità della famiglia arancione, realizzato con il contributo di tanti volontari e in particolare Antonio Monti e soprattutto Andrea Binda, che ha realizzato le oltre 600 foto.

Tra le diverse attività presentate, nell’album si trovano i doverosi ricordi di Massimo Dell’Oro, ex atleta e dirigente, scomparso lo scorso ottobre, di Don Massimo Frigerio, parroco Valmadrera dal 1996 al 2014 e di Luigi Rusconi, uno dei primi dirigenti della società.

Nella stessa serata di venerdì, presso il ristorante” Marion” di Costamasnaga, si è svolta la cena sociale offerta dalla società ai dirigenti e agli allenatori che con generosità permettono l’attività di 30 squadre, con la presenza di numerose autorità e sponsor. Tra i vari interventi, il presidente Alberto De Pellegrin si è dichiarato orgoglioso di tutta questa attività sportiva offerta alle comunità di Valmadrera del territorio e ha evidenziato nei diversi sport (calcio, volley, basket), alcuni esempi da una parte di attenzione umana e sociale per atleti in situazioni di disagio e dall’altra di livello tecnico notevole raggiunto dalle nostre squadre.

Ha successivamente preso la parola il sindaco Cesare Colombo che ha sottolineato come sia una fortuna per la Città di Valmadrera avere una società che offre tante opportunità di una sana crescita sportiva a tanti ragazzi e giovani, mentre il parroco don Isidoro ha ribadito il valore che la società rimanga in oratorio all’interno delle diverse realtà educative e questo deve diventare un riferimento anche per dirigenti e allenatori.

Antonio Rusconi, già presidente e socio fondatore, ha ringraziato gli sponsor per la loro generosità e ha ricordato come il primo traguardo della Polisportiva sia un’attività che continua ininterrottamente da 52 anni, senza fusioni, con umiltà ma anche con tanti valori.

Premiato nell’occasione il dottor Alberto Castelnuovo, ex giocatore di calcio e oggi ortopedico all’ospedale di Merate, che collabora con la società per alcuni giocatori infortunati.

Per chi fosse interessato all’album, è possibile richiederlo ai dirigenti della società.