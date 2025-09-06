ALLA FESTA DELLO SPORT IL CSI LECCO PREMIA I MIGLIORI DEL 2024

LECCO – Giovedì 4 settembre, presso la Sala Don Ticozzi di Lecco, si è svolta la serata di premiazione dei campioni nazionali e regionali del Centro Sportivo Italiano – Comitato di Lecco. Un momento importante per celebrare squadre, atleti e società che nel corso del 2024 hanno conquistato titoli prestigiosi, portando in alto i colori del comitato.

Ad aprire la serata è stato il presidente del CSI Lecco, Pietro Gatto, che ha rivolto un caloroso ringraziamento a tutti i presenti, sottolineando l’impegno e la passione che hanno permesso agli atleti lecchesi di distinguersi a livello regionale e nazionale: “I vostri risultati sono motivo di orgoglio per l’intero comitato e dimostrano la vitalità e la forza dello sport nel nostro territorio“, ha detto. Il presidente ha inoltre voluto ringraziare tutte le società e gli atleti che hanno preso parte ai campionati regionali e nazionali, indipendentemente dal risultato raggiunto, evidenziando la massiccia partecipazione delle realtà lecchesi alle varie competizioni come segno di attaccamento e passione sportiva.

La serata ha visto anche la partecipazione di importanti ospiti istituzionali.

Emanuele Torri (al centro), assessore allo sport del Comune di Lecco, ha portato i saluti dell’amministrazione, ricordando come Lecco sia la città con la più alta percentuale di persone impegnate in attività sportiva, e ribadendo la vicinanza dell’amministrazione comunale al CSI Lecco e alle sue iniziative sul territorio.

Sul palco è intervenuto anche Giorgio Cortella, dirigente responsabile delle pubbliche relazioni di Acinque Spa, storica realtà al fianco del CSI Lecco. Cortella ha sottolineato la comunanza di valori tra l’azienda e il CSI: attenzione al territorio, inclusività e sostegno alle famiglie lecchesi.

La serata è stata anche l’occasione per presentare alcune importanti novità per la stagione 2025-2026. Un nuovo portale attività sportiva: adottato a livello nazionale, sarà il nuovo strumento gestionale del Comitato di Lecco, con una veste grafica rinnovata e funzionalità più intuitive. Un referto elettronico per la pallavolo: a inizio stagione su base volontaria, diventerà obbligatorio da gennaio 2026. Uno strumento innovativo che semplificherà la gestione dei referti e ridurrà drasticamente errori e omissioni. E ancora, un nuovo sito CSI Lecco: già online da febbraio, è stato nuovamente presentato ai presenti come punto di riferimento aggiornato e moderno per le società e gli atleti del territorio.

Una comunità sportiva viva e unita tra applausi, emozioni e riconoscimenti, la serata ha confermato ancora una volta la forza della comunità sportiva lecchese, capace di coniugare risultati, passione e valori educativi. Il CSI Lecco guarda ora con entusiasmo alla nuova stagione, certo che atleti, società e dirigenti continueranno a portare avanti lo sport come scuola di vita, crescita e amicizia.

