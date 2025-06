ALLA GALLERIA MELESI PRESENTAZIONE DEL CATALOGO “L’ARTE ADDOSSO”

LECCO – Galleria Melesi a Lecco ospita la presentazione del catalogo edito da Emuse della mostra ‘L’arte addosso. Gioielli d’artista‘, a cura di Prashanth Cattaneo e Sabina Melesi che si terrà venerdì 13 giugno alle 21, ingresso libero senza registrazione. Alla serata parteciperanno oltre ai curatori e autori del volume Prashanth Cattaneo e Sabina Melesi, Simone Sapia, fotografo che ha partecipato al progetto, e Grazia Dell’Oro, direttrice editoriale di emuse.

“Siamo molto felici di presentare nella nostra città il catalogo della mostra che abbiamo curato insieme – dicono Prashanth Cattaneo e Sabina Melesi, curatori e autori del catalogo – Durante la serata racconteremo come è nato questo progetto e come abbiamo selezionato i gioielli in mostra e nel volume che sarà, per chi volesse, in vendita. La presenza del fotografo Simone Sapia e dell’editore Grazia Dell’Oro sarà preziosa per esplorare insieme la genesi e lo sviluppo di questo volume. Vi aspettiamo numerosi, ci sarà anche un brindisi per festeggiare l’inizio dell’estate”.

‘L’arte addosso. Gioelli d’artista’, aperta al pubblico fino al 22 giugno al Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo, presenta 208 pezzi della collezione di Sabina Melesi tra i quali gioielli di Enrico Baj, Salvador Dalí, Riccardo Dalisi, Fabrizio Dusi, Piero Gilardi, Eduard Habicher, Jiří Kolář, Antonio Ievolella, Gaetano Pesce. Sono vere opere d’arte pensate e prodotte da 48 artisti, alcuni maestri dell’arte moderna e contemporanea internazionale, nel corso delle loro carriere, come ornamenti per il corpo.

Quello del gioiello d’artista è un settore culturale e artistico autonomo: ciò che lo contraddistingue non è il valore del materiale scelto per produrlo, ma la ricerca che l’autore compie con coerenza all’interno della sua poetica, quindi, attenendosi ai linguaggi espressivi del suo lavoro e ai materiali e alle tecniche con i quali produce le sue opere.

Il gioiello d’artista rappresenta infatti una interessante possibilità per esplorare le relazioni tra arte contemporanea, artigianato e antropologia. La mostra è accompagnata da fotografie d’archivio di Sabina Melesi che la ritraggono insieme agli artisti e da scatti dove protagonisti sono gli artisti insieme ai loro gioielli. Inoltre vengono presentati alcuni progetti che ne hanno preceduto la produzione. Per comprendere alcuni ornamenti l’allestimento include anche piccole opere degli artisti.