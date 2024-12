ALLA MONTANINA IL RITIRO DEI RAGAZZI DI SAN NICOLÒ E SAN GIOVANNI

ABBADIA LARIANA – Si è svolto alla Montanina ai Piani dei Resinelli il ritiro giovani degli Oratori di San Nicolò e San Giovanni di Lecco. Erano presenti 14 giovani, i due sacerdoti don Marco Della Corna e don Giuseppe Pellegrino e tre educatori. Dopo essersi sistemati nelle camere, i giovani sono stati divisi in tre gruppi, a cui è stata consegnata una lettera contenente il brano del Vangelo di Marco, 27-33. Voi chi dite che Io sia?

I ragazzi dovevano spiegare a degli ipotetici giovani coetanei degli spunti presi per una riflessione.

Questi giovani sono stati invitati, dai sacerdoti e dagli educatori, a comprendere quello che dice questo brano di Vangelo. Le categorie della suddivisione erano tre: i giovani universitari, i ragazzi degli oratori e coloro che frequentano poco l’ambiente religioso. “Sono uscite delle riflessioni molto belle”. Ha commentato don Giuseppe. “Dopo la ripresa dell’incontro io e don Marco abbiamo dato loro degli spunti. Quindi il silenzio, la cena seguita da alcuni momenti di gioco e l’adorazione Eucaristica prima di andare a riposare”.

Il mattino dopo il gruppo ha fatto una passeggiata in silenzio, tenendo presente il brano di Vangelo scelto come tema della due giorni; i giovani hanno raggiunto il Belvedere per ammirare il Creato e, dopo il ritorno alla struttura ed il pranzo, sono tornati a casa.

“È stata davvero una bella esperienza, molto intensa. Gli stessi ragazzi ci hanno ringraziato per quello che siamo stati capaci di offrire loro, un cammino di riflessione più alto del percorso diciottenni”, hanno concluso i sacerdoti.