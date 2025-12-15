ALLA POL. ROVINATA IL PREMIO “COSTRUIAMO IL FUTURO 2025”

MILANO – Un importante riconoscimento per lo sport di base e per l’educazione dei più piccoli arriva alla Polisportiva Rovinata, che ha ricevuto il “Premio Costruiamo il Futuro 2025” per il progetto Fantathlon, iniziativa ludico-sportiva rivolta ai bambini dai 3 ai 5 anni. Il premio, promosso dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, valorizza ogni anno associazioni e realtà del terzo settore che si distinguono per l’impegno sociale, educativo e sportivo sul territorio. La Polisportiva Rovinata è stata selezionata per un progetto che mette al centro il gioco come strumento educativo, favorendo lo sviluppo motorio, la socializzazione e un primo approccio positivo al mondo dello sport.

Il Fantathlon propone attività motorie strutturate in forma ludica, pensate per accompagnare i più piccoli in un percorso di crescita equilibrato e inclusivo. Un’iniziativa che ha riscosso grande apprezzamento da parte delle famiglie e che rappresenta un esempio concreto di sport come strumento educativo fin dalla prima infanzia.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso l’Auditorium Allianz MiCo di Milano, alla presenza di numerose associazioni premiate e di Maurizio Lupi, Presidente della Fondazione “Costruiamo il Futuro”, che ha sottolineato il valore delle realtà locali capaci di investire sulle nuove generazioni e di costruire, attraverso lo sport, comunità più forti e inclusive.

Per la Polisportiva Rovinata, questo riconoscimento rappresenta non solo un importante traguardo, ma anche uno stimolo a proseguire con entusiasmo nel proprio impegno educativo e sportivo, continuando a promuovere attività dedicate ai più piccoli e allo sport di base.

Nelle foto, alcuni momenti della cerimonia di premiazione che ha celebrato l’impegno e la passione di chi ogni giorno contribuisce a costruire il futuro attraverso lo sport.