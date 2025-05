ALLA POLISPORTIVA 2B IL MEMORIAL DI GERMANEDO DEGLI ESORDIENTI 2012

LECCO – Doppio appuntamento al Torneo Giovanile organizzato dalla Polisportiva Rovinata nel rione lecchese di Germanedo. In campo due giorni i preadolescenti degli Esordienti 2012. Al Memorial hanno giocato le squadre Rovinata rossa, Valmadrera, Polisportiva 2B, Lecco Alta, Rovinata bianca, Calolziocorte, Aurora San Francesco e Polisportiva 2B, che si sono affrontate in combattute gare divisi in due gironi eliminatori. Alle fasi finali hanno avuto accesso Valmadrera e Polisportiva 2B per il Girone A e Rovinata bianca e Calolzio nel Girone B.

Nelle semifinali si sono affrontati Valmadrera e Calolziocorte, con la vittoria di questi ultimi 0-1 e Rovinata rossa – Polisportiva 2B, conclusasi 0-2. Per il terzo e quarto posto hanno giocato Rovinata Rossa e Valmadrera, 0-1. Nella finalissima vittoria della Polisportiva 2B sul Calolziocorte per 3-1.

La classifica finale in ordine di posizione: Polisportiva 2B, Calolziocorte, Valmadrera e Rovinata Bianca.

