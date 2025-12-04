ALLA POLIZIA DI VALMADRERA, MALGRATE, CIVATE E OLIVETO IL BANDO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

LECCO – Il Comando Associato di Polizia di Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario è risultato tra i vincitori del bando interministeriale per implementare la videosorveglianza in zone chiave dei territori comunali. Al 103esimo posto sui 335 finanziati (contando 1.632 richieste totali) il Comando avente capo convenzione Valmadrera è tra i 5 Comandi della Provincia di Lecco ammessi al finanziamento.

Il finanziamento ottenuto ammonta a 147.295 euro a fronte di una spesa complessiva di 219.844 euro, un risultato significativo che permetterà agli impianti di videosorveglianza di Valmadrera-Malgrate-Civate-Oliveto Lario di compiere un ulteriore passo avanti nel potenziamento della sicurezza urbana.

Il progetto finanziato rappresenta un intervento di particolare importanza per i Comuni di Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario: prevede un ampliamento consistente della rete di videosorveglianza, rendendola più omogenea, moderna e capillare su tutti i territori comunali, sviluppando i collegamenti in fibra ottica nei Comuni di Valmadrera e Malgrate per aumentare qualità delle immagini e stabilità del sistema intercomunale, consentendo al tempo stesso l’ampliamento del numero delle telecamere nei Comuni di Civate e Oliveto Lario.

Verranno installate 15 telecamere nel Comune di Valmadrera, 9 telecamere nel Comune di Malgrate, 9 telecamere nel Comune di Civate e 2 telecamere nel Comune di Oliveto Lario. Pertanto i quattro impianti centralizzati nella centrale operativa del comune capo convenzione di Valmadrera potranno aumentare la copertura strategica e diffusa, migliorando la capacità di monitoraggio e prevenzione che i Comuni mettono a disposizione del Comando associato di Polizia Locale e di tutte le Forze dell’ordine.

Nel partecipare al progetto, le amministrazioni hanno indicato 18 nuovi siti (postazioni) di videosorveglianza così distribuiti: a Valmadrera in via Don Mazzolari, via Sabatelli, via dei Bravi, via Preguda, via Parè, sottopasso via Molini, via Resegone inc via Grigna e via Molini. A Malgrate: parco via Gaggio, palestra via Gaggio, passaggio a livello, parco Belvedere e via Ugo Foscolo. A Civate: via del Rii, piazza Garibaldi, via Sacro Cuore e Borima. A Oliveto Lario in via Marconi.

La spesa complessiva di implementazione del sistema di videosorveglianza è di 220mila euro, di cui 147mila sono stati richiesti e ottenuti in toto a titolo di cofinanziamento sul Fondo Ministeriale, mentre i restanti 73mila come quota di compartecipazione finanziaria a carico del Comune.

“Siamo soddisfatti di aver ottenuto il massimo importo possibile per ottenere 35 nuove telecamere – commenta Cesare Colombo, sindaco di Valmadrera -. Lo sviluppo della rete in fibra ottica che verrà posata consentirà una sempre maggior qualità e stabilità del sistema. Voglio ricordare che le telecamere sono dei deterrenti importanti per chi si appresta a delinquere e fungono anche da prove utili all’autorità giudiziaria per emettere provvedimenti. Essere arrivati al 103esimo posto in graduatoria su 1632 richieste è un ottimo risultato; ringrazio l’Assessore Rusconi e il Comando di Polizia Locale che ora lavorerà per celermente arrivare all’installazione di tutte le nove postazioni”.

Conclude il Comandante del Corpo Associato di Polizia Locale, Cristian Francese: “Grazie a questo finanziamento riusciremo a dare una risposta concreta alle richieste della cittadinanza, che parte dall’ascolto e dalla partecipazione attiva delle persone che vivono in tutti i Comuni gestiti dal nostro Comando di Polizia Locale, oltre che migliorare ulteriormente la capillarità degli impianti su tutti i territori comunali, con strumentazioni strategiche sia per le attività del nostro Comado che a disposizione di tutte le Forze di Polizia”.