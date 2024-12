ALLA PROVINCIA DI LECCO 385MILA EURO PER LE CALAMITÀ NATURALI, TUTTI GLI INTERVENTI

LECCO – Regione Lombardia ha approvato i criteri per la concessione di contributi regionali a ristoro di spese di prima emergenza sostenute da enti pubblici in conseguenza di eventi calamitosi naturali occorsi sul territorio della Regione Lombardia nel corso degli anni 2023 e 2024.

Le risorse destinate per finanziare le spese sostenute in emergenza dagli enti per l’assistenza ed il soccorso alla popolazione nonché per il ripristino dei servizi essenziali e le infrastrutture pubbliche sono pari complessivamente a 5.500.000 euro e, nello specifico, alla provincia di Lecco sono stati assegnati 385.899,50 euro.

Si tratta di 39 interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture e servizi essenziali, in favore di 32 beneficiari tra Comuni e Provincia, tra i quali ci sono ad esempio la rimozione di alberi caduti e di materiale depositato su sede stradale, pulizia griglia torrente, pulizia del materiale riversato su sede stradale, messa in sicurezza e segnalazione viabilità …

