ALLA RSA DI VALMADRERA FESTA PER I 40 ANNI DE “IL TEMPO DI DARE”

VALMADRERA – Molte le volontarie di ieri e di oggi presenti alla messa per festeggiare i 40 anni di fondazione dell’Associazione “Il tempo di dare” di Valmadrera. Il parroco don Isidoro ha ricordato la loro lunga e preziosa presenza presso la RSA Opera Pia Magistris e la vicinanza agli ospiti che continua ancora oggi con 16 volontari guidati dalla presidente Carmen Maffezzini.

L’Associazione è stata fondata nel 1985 da Rosa Cagliani e Paola Crimella con il nome di “Gruppo volontari assistenza Anziani“. Dopo 17 anni Dolores Tentori darà al gruppo un nuovo nome “Il tempo di dare” e seguiranno le presidenti Rosalba Corti e Carmen Maffezzini.

Al rinfresco offerto dalla cooperativa “Punto Service”, nuovo partner con il Comune nella cogestione della struttura, il sindaco Cesare Colombo, il parroco don Isidoro, la responsabile area della cooperativa Eleonora Boltan, Virgino Brivio e la direttrice Marcella Rusconi hanno espresso il loro ringraziamento alle volontarie, sottolineando l’importanza di questa realtà ancora attiva e presente con il dono di due targhe da parte del Comune e di Punto Service.

Le fondatrici dell’associazione Rosa Cagliani e Paola Crimella con la presidente Carmen Maffezzini hanno ringraziato l’amministrazione comunale con tutti i sindaci che si sono succeduti in questi 40 anni, la cooperativa, l’assessore ai servizi sociali Rita Bosisio e tutti coloro che in questi anni hanno dedicato attenzione e il loro tempo donando una carezza e un sorriso agli ospiti della casa di riposo.

I festeggiamenti continuano in UNI3 mercoledì 29 ottobre con un momento dedicato nell’incontro “Anziani tra Invecchiamento attivo e attenzione alle fragilità ” con relatore Virginio Brivio.

RedVal