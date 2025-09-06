ALLA SCOPERTA DEL CALDONE E DI BONACINA CON “IL FIUME DELLA POESIA”

LECCO – Sabato 27 settembre, nell’ambito del progetto del Comune di Lecco “Contratto di fiume“, l’associazione LetteLariaMente, in collaborazione con Sentiero dei Sogni APS, organizza l’evento “Il fiume della poesia” a Bonacina.

Si tratta di una passeggiata creativa per scoprire la storia della poesia intrecciata con quella del torrente Caldone e del borgo di Bonacina.

Il ritrovo è alle 14:30 alla Chiesetta di Sant’Egidio. Da qui un percorso di circa 3 chilometri, in parte su sentieri e in parte su strade asfaltate o pavimentate in pietra, che si snoderà lungo le due sponde del torrente Caldone. La passeggiata ad anello toccherà i principali punti di interesse di Bonacina, rione storico poco distante dal centro di Lecco.

Interverranno Renata Zuffi, assessore all’Ambiente del Comune di Lecco, Liù Lamperti, presidente dell’associazione LetteLariaMente e Domizia De Rocchi, presidente dell’associazione “Insieme per Sant’Egidio”.

Conduce il percorso Pietro Berra, giornalista e poeta. Letture di Lorena Mantovanelli, Ornella Canadè e Ramona Rossi, con la partecipazione della poetessa cilena Mirna Ortiz.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria attraverso il link diretto fiumepoesia.eventbrite.it .

