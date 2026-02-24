ALLA SCOPERTA DELLA CHIESA DE LA SANTA CON UNI3 E CARLO CASTAGNA

VALMADRERA – L’amministrazione comunale di Valmadrera organizza il decimo incontro della rassegna 2025-26 di UNI3 – Università della Terza Età “VI secolo d. C. Riti antichi e monaci d’oriente nella Chiesa de La Santa“, con relatore il prof. Carlo Castagna, che si terrà mercoledì 4 marzo alle 15 nella Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli.

Carlo Castagna è stato docente di Storia, Letteratura italiana e latina presso il liceo scientifico G. B. Grassi di Lecco. Appassionato di arte, etnologia e storia e studioso di arte romanica, ha svolto numerosi viaggi di ricerca in Europa, Africa, Asia e Sudamerica. Laureatosi presso l’Università Cattolica di Milano con una tesi di ricerca sul campo in etnologia, ha poi scritto varie pubblicazioni riguardanti il complesso monastico di San Pietro al Monte e San Calocero, tra cui svariati articoli e un libro di narrativa per la scuola primaria intitolato “Il Principe e il cinghiale. Storia di San Pietro al Monte” pubblicato nel 2015. Castagna è membro storico dell’Associazione degli Amici di San Pietro al Monte e ha contribuito alla ricerca degli elementi storici e culturali di Civate.

Castagna parlerà di questo particolarissimo luogo di culto, le cui origini vengono fatte risalire all’epoca di re Desiderio (re dei Longobardi in Italia dal 756 al 774), e quindi contemporanea all’edificazione di S. Pietro al Monte, come dimostrano alcune strutture ritrovate durante le campagne di scavi archeologici del 1993. L’ubicazione della struttura è da ricondurre alla presenza di una sorgente d’acqua sotterranea tutt’oggi presente e dall’insediamento di postazioni militari romane, nonché il passaggio di pellegrini e commercianti.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati: l’incontro è propedeutico alla visita guidata alla chiesa de “La Santa” di Civate, prevista per mercoledì 11 marzo, con ritrovo alle 14.30 di fronte all’Iperal di Civate. Durante l’incontro del 4 marzo sarà possibile iscriversi alla visita guidata; nei giorni successivi, fino a esaurimento posti, le iscrizioni verranno prese presso la Biblioteca Civica di Valmadrera.

Il successivo incontro UNI3 vedrà Gianbattista Magistris commentare “La buona novella” di Fabrizio De André, mercoledì 18 marzo.