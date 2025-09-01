ALLA SCOPERTA DI PIER GIORGIO FRASSATI CON IL SENTIERO VIRTUALE

LECCO – Il giovane Pier Giorgio Frassati è morto 100 anni fa e domenica prossima, 7 settembre, verrà canonizzato da Papa Leone XIV. Per la Chiesa e per il mondo è una nuova figura che ci invita a camminare sulla via della santità, mostrandoci le caratteristiche di una vita spesa per gli altri, in nome del Vangelo.

Per conoscere la sua vicenda personale, umana e cristiana, alcuni soci dell’Azione Cattolica ambrosiana hanno lavorato ad un audio racconto, in brevi capitoli tematici, che si può ascoltare dal cellulare. Poiché Pier Giorgio amava le escursioni in montagna, i capitoli sono pensati come soste o tappe di un sentiero reale e virtuale al tempo stesso, fruibile come singoli e come gruppi in movimento.

L’iniziativa si inserisce in modo innovativo nel solco dei tanti sentieri Pier Giorgio Frassati che il CAI e altre associazioni hanno tracciato e inaugurato negli anni scorsi in ogni regione d’Italia, a partire dalla beatificazione, che risale al 1990.

Aprendo la nuova pagina web (https://sentierofrassati.coopindialogo.it/), sul sito della Cooperativa In dialogo, si possono attivare gli audio per seguire una sorta di dialogo fra Pier Giorgio e le altre persone del suo tempo o del nostro, che ci trasmettono il suo stile e le sue attività, il suo pensiero e le sue scelte, la sua umanità e la sua santità.

Il progetto ha visto l’apporto di alcuni soci e simpatizzanti lecchesi sulla scia della loro esperienza con “Sentieri digitali” ed è stato sperimentato quest’estate sui sentieri della Valvarrone, durante la Vacanza del creato. Un’opportunità nuova per conoscere Pier Giorgio a partire dalle fonti scritte e rivisitate nella forma di un racconto, corredato anche da alcune foto.

Con questo lavoro, l’Azione cattolica ambrosiana contribuisce allo sforzo non solo interno alla propria associazione e alla chiesa, di diffusione del profilo del giovane Pier Giorgio Frassati, anche a nome delle altre associazioni di cui è stato parte attiva: società di San Vincenzo, Club Alpino Italiano, Federazione universitaria cattolica italiana.