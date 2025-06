ALL’ACCADEMIA CARRARA LA PRIMA SERATA “FOREVER YOUNG”

BERGAMO – L’estate dell’Accademia Carrara di Bergamo si tinge dei colori dell’arcobaleno in occasione del Pride Month, in una serata interamente dedicata alla creatività queer, il primo dei sei appuntamenti di ‘ Forever Young ‘, la rassegna dedicata agli under 30 (ma aperta a tutti), realizzata con il sostegno di Fondazione Alfaparf.

Si parte venerdì 27 giugno alle 18 con il tour parade guidato nelle sale del museo, che intreccia i racconti delle opere e degli oggetti della collezione con le voci e le storie del Bergamo Pride, e con il workshop dedicato al tema della protesta per i diritti attraverso l’arte. A seguire il talk con Austin Young, parte di Fallen Fruit, il duo di Los Angeles che ha trasformato la scalinata e l’ascensore della Carrara in una installazione immersiva site-specific di colori, frutti, fiori e meraviglia, divenuta negli ultimi anni anche un irresistibile set, una photo opportunity per tutti.

La serata prosegue nel cortile e nei giardini della Carrara, con dj set a cura di Club Desiderio – special guests Vera Moro, dj e performer queer, e Nina W ad aprire il dancefloor – e lo street food di Bù Bistrot in Carrara. Per tutti gli under 30 ingresso gratuito in museo e alla serata, ridotto (euro 10) per gli over 30, ingresso libero al cortile e ai giardini fino alle 24.