ALLAGAMENTO IN GALLERIA, CHIUSO UN TRATTO DI 36: USCIRE A LECCO CENTRO

LECCO – Sulla SS36 “Del Lago di Como e dello Spluga” è temporaneamente chiuso al transito in entrambe le direzioni il tratto tra il km 50,700 e il km 55,100 (attraversamento di Lecco), a causa di un allagamento in galleria.

Uscita obbligatoria a Lecco Centro in direzione sud, mentre per i veicoli provenienti da Milano uscita allo svincolo SS639 Civate-Isella.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, “al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile”. Nel frattempo, la circolazione è come ovvio in totale caos.

Aggiornamenti costanti in pagina.

RedViab