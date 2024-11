ALL’AIROLDI E MUZZI DOMENICA 24 IL MERCATINO DI NATALE

LECCO – La prossima domenica 24 novembre, dalle 10 alle 17, torna nel parco degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco il Mercatino di Natale, iniziativa aperta a tutta la città, che lo scorso anno ha riscosso un notevole successo, anche di pubblico.

“Ancora una volta vogliamo promuovere un evento aperto alla città, per permettere a tutti di condividere il nostro bellissimo parco, creando un’occasione per far conoscere la nostra idea di cura in un luogo che è di vita, di incontri, di relazioni” spiega la vicepresidente Rosaria Bonacina.

Come lo scorso anno sarà allestito nel parco un vero e proprio “villaggio di Natale”, animato da stand e proposte per tutti: sarà possibile ammirare i lavori realizzati dagli ospiti degli nei laboratori di falegnameria, creta e maglieria, assieme a quelli proposti da hobbisti privati e gruppi (le donne creative di Costa Masnaga, le socie creative di Valmadrera, il laboratorio Punto dopo Punto di Lecco) che proporranno le loro creazioni artigianali. Sarà presente il Servizio CESEA del Comune di Lecco che proporrà la vendita di succhi e marmellate del loro frutteto a favore dei progetti di inserimento lavorativo di persone fragili. Al Mercatino parteciperanno anche altre realtà del territorio, quali Casa Amica, il Mato Grosso, AMANI for Africa e AVSI Point di Lecco con una tenda di Natale per promuovere progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in ben 40 Paesi.

Il Mercatino è l’occasione per valorizzare il lavoro degli ospiti che in questo periodo, guidati dagli educatori e dai fisioterapisti, si sono impegnati con molta dedizione e creatività, mettendo a frutto le loro competenze e le loro attitudini con risultati davvero positivi.

Il pomeriggio sarà animato dalla presenza dei Coscritti di Premana che rallegreranno tutti con i loro canti. Un modo per vivere, in occasione del Natale, una giornata diversa, all’insegna dell’incontro e della serenità.