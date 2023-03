GRIGNA MERIDIONALE – Allarme nella serata di mercoledì per due persone non rientrate da un’escursione. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco ha ricevuto la richiesta da alcuni escursionisti che avevano incontrato al mattino due ragazzi di origini bergamasche in procinto di salire in cima alla Grignetta; ritornando alla loro vettura, verso le 21 si erano accorti che quei ragazzi non erano rientrati alla loro macchina e hanno lanciato l’allarme.