ALLARME POLPETTE KILLER. ATTACCHI SOCIAL AL GESTO D’UNO “SQUILIBRATO”

LECCO – Ritrovamenti sconcertanti in viale Montegrappa, a Lecco, dove nei giorni scorsi è stata denunciata la presenza di “polpette killer“. Si tratta di bocconi di prosciutto accuratamente arrotolati intorno a delle lamette e poi chiusi con un filo. Una trappola mortale per qualsiasi animale dovesse ingerirli.

L’avviso arriva da un residente, che sui social ha condiviso la sua sventura: “Questa mattina nel palazzo in cui vivo in viale Montegrappa nell’uscita mattutina con i miei cani scendendo le scale ho rinvenuto questa polpetta killer al 3° piano, per fortuna prontamente ho tirato a me uno dei miei cani che aveva fiutato la polpetta altrimenti non saprei cosa sarebbe potuto succedere”.

Il boccone non sarebbe l’unico rinvenuto nella zona, tanto che si è reso necessario anche l’intervento delle forze dell’ordine con le unità cinofile per bonificare l’area.

Tantissime le reazioni social di condanna, tra chi propone la denuncia (con l’iter che è già stato avviato) e chi attacca a muso duro l’autore del terribile gesto. “Pregherei le autorità di fare le dovute indagini visionando telecamere e quant’altro perché qui ci troviamo di fronte ad una persona squilibrata, psicolabile capace di superare determinati limiti pericolosi per la collettività, non solo per gli animali” commenta un utente.

“Dovremmo imparare dagli animali che ci stanno vicini (cani), sono dotati di sensibilità e lealtà – scrive un altro -. Purtroppo chi non se ne rende conto è nettamente inferiore a loro. Questo gesto lo dimostra”.

Foto da Facebook