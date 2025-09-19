FALSO ALLARME IN VALLE: IL ‘FUNGIATT’ ERA A CASA, AVEVA PERSO LO ZAINO

CORTENOVA – Imponente mobilitazione di soccorritori nel tardo pomeriggio di venerdì a Cortenova dopo il ritrovamento di uno zaino pieno di funghi abbandonato su un sentiero tra Cortenova e Primaluna.

–



–

Le ricerche sono partite attorno alle 17.30, coinvolgendo tecnici del Soccorso alpino, Vigili del fuoco di Lecco e Bellano (anche con un mezzo U.C.L.), elicottero Areu e un motosoccorritore. La base operativa era nei pressi del …

> TUTTI I PARTICOLARI SU VALSASSINANEWS

–