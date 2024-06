ALL’ASTA UN APPARTAMENTO DELL’ASST A LECCO, TUTTE LE INFORMAZIONI

LECCO – L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco con delibera n. 360 del 2 maggio, pone in vendita a mezzo di pubblico incanto il seguente bene immobile di sua proprietà:

Lotto Unico – Unità Abitativa (Appartamento) facente parte del complesso “La Corte” – Edificio A, sito in Lecco, Via Carlo Cattaneo n. 54, censito al N.C.E.U. in Comune di Lecco – Fgl. 3 – Sez. Lecco – Mapp. 2638 – Sub. 25 – Cl. 4 – Cons. 3 vani – sup.cat. 70 metri quadrati – Rend. €. 650,74 – Classe energetica E 131,47 kWh/m2 anno –

Il prezzo a base di gara è di 123.000,00 euro.

L’appartamento è situato al terzo piano di uno stabile in centro a Lecco.

A carico dell’acquirente sono previsti ulteriori oneri per spese conseguenti alla vendita dettagliate nel Bando/Avviso d’Asta.

La procedura di gara sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta ai sensi degli artt. 73 comma 1 lett. c) e 76 del R.D. n. 827/1924.

Saranno ammesse soltanto offerte di importo pari o superiore a quello sopraindicato.

Il termine perentorio di presentazione dell’offerta è entro e non oltre le 12 del 28 giugno.

Il 26 luglio dalle 9 presso la sede amministrativa dell’ASST di Lecco in via dell’Eremo 9/11, Aula Bianca, piano 0, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita dell’unità immobiliare.

L’offerta dovrà essere corredata dal versamento del deposito cauzionale provvisorio dell’importo di € 12.300,00, pari al 10% del prezzo a base d’asta, da costituirsi secondo le modalità indicate nel Bando/Avviso d’Asta.

Il bando/Avviso di gara integrale, la descrizione particolareggiata dell’immobile e i documenti necessari per partecipare all’asta sono scaricabili alla pagina web: www.asst-lecco.it

Bando-asta-pubblica-per-alienazione-unita-immobiliare-via-C.-Cattaneo-n.-54-Lecco.pdf (asst-lecco.it)

Il responsabile del procedimento è l’architetto Filippo Lodovico Casalini – Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco – Tel. 0341.253113