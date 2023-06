LECCO – Sul campo di Germanedo, organizzata dalla Polisportiva Rovinata, la 22ª edizione della Coppa Combi Mauro e Invernizzi Dario alla memoria. Quest’anno, la Polisportiva Rovinata ha schierato per la categoria Esordienti 2010 due squadre che si sono distinte per il loro talento e spirito combattivo: la squadra rossa e la squadra bianca. Le due squadre hanno raggiunto entrambe le semifinali, dove si sono affrontate in un derby casalingo. Il pubblico, ha assistito a una partita piena di emozioni che si è conclusa solo ai rigori, dopo i tempi regolamentari.

Alla fine, nonostante il loro impegno, le due formazioni della Rovinata, si sono dovute accontentare del secondo e terzo posto. Il torneo ha visto il trionfo dell’Aurora San Francesco, che ha conquistato la coppa dopo una rocambolesca partita finale contro la squadra Rossa, che avrebbe sicuramente meritato maggior fortuna. Nonostante la sconfitta, i ragazzi della Polisportiva Rovinata hanno ancora una volta dato esempio di sportività e di grande valore.

In semifinale l’Aurora San Francesco ha giocato contro la prima classificata del primo girone. La gara è stata giocata dai bianco – rossi con grande autorità, grinta, intensità e personalità. Partita mai in discussione con risultato finale di 2-0 già acquisito nel primo tempo con le reti di Vitari e Lettieri e reso meno rotondo dalle super parate del portiere avversario, vera saracinesca.

Nella finalissima giocata per l’assegnazione del Memorial, i ragazzi di mister Michele Mazzoleni e Arturo Lettieri hanno giocato contro la Rovinata Rossa. Grande tifo sugli spalti, gremiti per l’occasione a coronamento di una due giorni di sport e festa. L’Aurora San Francesco entra in campo decisa e con buona padronanza di gioco e di palleggio. Nonostante gli avversari siano tosti e bravi l’Aurora riesce a prendere le misure e si porta meritatamente aventi di due goal con una doppietta di Acquistapace. Una punizione contestata consente alla Rovinata di accorciare le distanze 2-1 con cui si chiude il primo tempo. Nel secondo tempo è sempre i bianco – rossi a tenere le redini della partita e Vitari mette a segno una splendida rete. Qualche sbavatura difensiva di troppo tiene in bilico il risultato sino al 5-3 finale raggiunto grazie alle reti di Picone e ancora Vitari con esplosione di gioia dei ragazzi. La partita di chiude con la stretta di mano tra tutti e successive premiazioni in un’atmosfera di soddisfazione e gioia.