ALLE 11 A CORMANO L’ESTREMO SALUTO ALL’EX N. 1 DEL LECCO PAOLO DI NUNNO

CORMANO (MI) – I funerali di Paolo Di Nunno, ex presidente per sette anni della Calcio Lecco, imprenditore e dirigente sportivo, si tengono questa mattina, venerdì 23 gennaio, alle 11, nella chiesa parrocchiale del Buon Pastore a Cormano.
Attesa un’ampia partecipazione alle esequie – anche di tifosi blucelesti – per l’estremo saluto a una figura di spicco del calcio lecchese, in grado di riportare il club di via don Pozzi alla serie cadetta dopo mezzo secolo di attesa.
