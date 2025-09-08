ALLE BETULLE GRANDE PARTECIPAZIONE PER LA FESTA DEGLI ALPINI

PIAN DELLE BETULLE – Come ogni prima domenica di settembre da 66 anni, il Pian delle Betulle a Margno si è popolato di penne nere per una commemorazione che unisce memoria, fede e comunità. Al centro dell’incontro, la Chiesetta votiva del Battaglione Morbegno, simbolo spirituale e storico, costruita per ricordare i caduti della Seconda Guerra Mondiale, in particolare sui fronti greco-albanese e russo.

Occasione per portare avanti la memoria è stata la posa di 12 nuove piastre votive per altrettanti caduti, posizionate nel nuovo recinto sacro dell’edificio …

