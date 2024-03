ALLEANZA TRA I LAGHI: IL PRESIDENTE LUSARDI CONVOCA TUTTE LE AUTORITÀ DI BACINO

MENAGGIO – “Alleanza tra i laghi della Lombardia”. Un incontro conoscitivo e programmatico giovedì 29 febbraio a Menaggio, presso la sede dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori.

Convocati intorno a un tavolo dal presidente Luigi Lusardi, presidenti e direttori delle Autorità di Bacino dei laghi Garda, Iseo, Maggiore e Ceresio, si sono ritrovati per discutere e affrontare temi comuni in vista della imminente riunione prevista in Regione Lombardia. Il 12 marzo, infatti, presidenti e direttori saranno chiamati a prendere parte ad un tavolo tecnico insieme a Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle infrastrutture.