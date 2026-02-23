ALLEGRIA E DIVERTIMENTO AL “GRAN BURRACO DI CARNEVALE”

LECCO – Si è svolto lo scorso venerdì di Carnevale, nella Sala Macchine di OTOLAB a Rancio di Lecco, il “Gran Burraco di Carnevale” organizzato dall’Associazione Giuseppe Bovara con la collaborazione di Officina Gerenzone aps e di OTOLAB. Un pomeriggio che fin da subito si è prospettato allegro e divertente: alcuni dei partecipanti, giunti per l’occasione anche da lontano, hanno allietato l’atmosfera presentandosi in maschera – il premio per la simpatia e per l’originalità del vestito è andato coralmente alle due signore vestite da Olivia e da Braccio di ferro.

Il torneo è stato introdotto da Paolo Colombo, presidente di Officina Gerenzone aps, che ha illustrato lo scopo della giornata ovvero la raccolta di fondi destinati interamente al restauro dell’antico casello della Diga del Paradone, luogo simbolo dell’industria e del benessere economico del Lecchese. Il progetto ha vinto il bando di Fondazione Comunitaria del Lecchese che copre metà dell’importo; il rimanente sta venendo raccolto con donazioni e iniziative come quella del “Gran Burraco di Carnevale”.

Il torneo si è svolto in tre tempi, alternati da momenti di pausa conviviale allietate da “chiacchiere” sia verbali, sia offerte nell’apprezzatissimo buffet. Il gioco si è concluso con la premiazione delle coppie fregiate di miglior punteggio: per loro, ricchi e contesissimi premi raccolti e preparati da un gruppo di volenterose lecchesi capitanate da Gaetana Santini, Mariella Ponziani e Mara Merlini.

Le offerte raccolte durante l’evento sono già state interamente devolute al fondo del progetto Paradone, che si sta avviando rapidamente verso felice conclusione.