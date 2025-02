ALLENAMENTO CONGIUNTO TRA I PRIMI CALCI 2017 DEL SALA GALBIATE E QUELLI DEL LECCO

GALBIATE – Si è tenuto giovedì scorso il consueto allenamento presso il Centro Sportivo di Sala al Barro, che è anche Centro tecnico dell’attività di base della Calcio Lecco 1012, dei ragazzini dei Primi Calci 2017 del Sala Galbiate con degli ospiti speciali: i bambini del 2017 del Lecco allenati da Beppe Sala e Maurizio Archetti.

L’allenamento si è svolto in un clima di grande collaborazione tra allenatori e giocatori. Dopo un riscaldamento basato sulla tecnica, poi si è passati a sfide rapide sugli 1 vs 1 e sui 2 vs 2 per allenare le fasi di transizione tra fase difensiva e offensiva e infine l’allenamento si è concluso con una partitella a squadre miste che ha dato ai bambini del Sala Galbiate la possibilità di misurarsi con giocatori di alto livello. È stata una grande occasione di crescita per tutto l’ambiente.