MILANO – Emessa dalla Protezione civile regionale l’allerta meteo arancione – moderata – per rischio idrogeologico a partire dalle 9 di domani, lunedì 30 ottobre, che interesserà la gran parte del territorio Lombardo. Diramate anche l’allerta gialla per temporali forti, a partire dalla mezzanotte prossima, e l’allerta gialla per rischio idraulico a partire dalle 12 di domani.

SINTESI METEOROLOGICA

Per la restante parte della giornata di oggi 29 ottobre si attendono precipitazioni deboli sparse, localmente moderate, in serata tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio. Il limite neve sarà intorno a 2200 metri circa. Si attendono venti deboli in pianura mentre in montagna, sotto i 1500 metri, deboli o moderati.

Per la giornata di domani lunedì 30 ottobre si prevendono condizioni di marcata instabilità. Si attendono precipitazioni diffuse e intense per tutta la giornata, in particolare nella seconda parte del giorno. Si segnala che le piogge potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale. Quota della neve prevista oltre i 2400 metri circa. Si attendono in montagna, sotto i 1500 metri, venti da deboli a moderati o forti con raffiche fino a 70 km/h.

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 30/10 i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.