ALLERTA METEO. NEVE A BASSA QUOTA, ACCUMULI FINO A 15 CENTIMETRI

MILANO – Allerta meteo per rischio neve diffusa dalla protezione civile regionale a valere sulla Lombardia nord occidentale dalle 12 di domani, giovedì 21 novembre, alle 9 del giorno successivo, venerdì 22.

SINTESI METEOROLOGICA

Un veloce nucleo di bassa pressione transiterà da Ovest verso Est nella seconda parte della giornata di giovedì 21 novembre, coinvolgendo anche la Lombardia con precipitazioni diffuse su Alpi, Prealpi e parte della pianura.

Nel dettaglio, dal primo pomeriggio di domani giovedì 21 novembre sono attese precipitazioni sui settori alpini e prealpini occidentali, in estensione, con il passare delle ore, ai restanti settori montani (Alpi e Prealpi) e di alta-media pianura, altrove fenomeni occasionali o assenti. La quota neve si attesterà mediamente tra 300-500 metri, localmente probabile a quote inferiori fin sui fondivalle e temporaneamente anche sull’alta pianura. Precipitazioni in cessazione entro le prime ore di venerdì 22.

Saranno possibili, oltre i 600 metri, accumuli locali fino a 25 cm su Valchiavenna e Prealpi Comasche-Lecchesi. Invece, a quote inferiori ai 600 metri, saranno possibili accumuli locali fino a 15 cm su Valchiavenna, Prealpi Varesine e Prealpi Comasche-Lecchesi e fino a 10 cm su Alta Valtellina e Alta Pianura Varesina. Episodi di neve bagnata o neve mista a pioggia saranno possibili anche su Area Milanese, Pianura Centrale, Alta Pianura Bresciana e Pianura Pavese, seppur con bassa probabilità di accumuli significativi (inferiori a 1 cm) al suolo.