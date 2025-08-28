ALLERTA METEO, OGGI CHIUSA LA FUNIVIA DEI PIANI D’ERNA

LECCO – La comunicazione ufficiale è giunta dall’amministrazione comunale di Lecco nella mattinata di giovedì: “A fronte dell’allerta meteo diramata da Regione Lombardia, è sospeso per la giornata odierna il servizio di trasporto funiviario“.
Piogge persistenti, temporali intensi e raffiche di vento fino a 90 km/h sono previste nella giornata di oggi, 28 agosto, fino alle prime ore di venerdì 29 agosto, come anticipato dai nostri articoli.
RedLC
–
SU LECCO NEWS L’ALLERTA DELLE ULTIME ORE:
METEO: ALLERTA “ROSSA” TRA OGGI E DOMANI, INTERESSATI I NOSTRI TERRITORI