ALLIEVI U16 ROVINATA CHIUDONO IL CAMPIONATO BATTENDO IL GRENTARCADIA

VALGREGHENTINO – Finisce con un’altra vittoria fuori casa con il Grentarcadia per 2-3 il campionato degli Allievi Under 16 della Rovinata. L’ultima partita è stata per larghi tratti la miglior prestazione stagionale. Una partita giocata conntrallando il gioco contro una squadra valida, ma sempre pressata dalla costante spinta agonistica, forza e fluidità di manovra dai ragazzi della Rovinata. Il predominio nel primo tempo è stato assoluto, finito con un vantaggio di 3 reti messe a segno da

Bianchi, Troka e Alacchi. Nella seconda parte qualche errore di troppo hanno consentito agli avversari di recuperare di due reti. A fine campionato è normale fare un bilancio del percorso di questi ragazzi che può essere considerato positivo pur con qualche rimpianto per alcuni punti lasciati per strada con un po’ di superficialità. Tutti i ragazzi hanno dato prova di crescita e volontà. Uno di loro merita una citazione particolare per la crescita costante partita dopo partita dimostrazione di personalità e padronanza nel ruolo di centrale difensivo diventando punto di riferimento per l’intera squadra: il suo nome è Azhari Yassin.

RedSpo