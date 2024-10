ALLO SPAZIO CONDIVISO ‘PRIGIONIERI DEL MATTONE‘, PER IL DIRITTO ALLA CASA

CALOLZIOCORTE – Giovedì 17 ottobre alle 21, al Circolo Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte, si terrà la presentazione del libro “Prigionieri del Mattone”, a cura dell’Associazione Inquilini e Abitanti (ASIA-USB). La serata vedrà la partecipazione di Valerio Calzone, dirigente sindacale di ASIA-USB, che discuterà i temi del libro insieme ai presenti.

Il libro affronta una delle questioni più urgenti del nostro tempo: la crisi abitativa e il diritto alla casa. A partire da dati concreti, Prigionieri del Mattone analizza i meccanismi economici e sociali che hanno reso l’Italia una nazione “prigioniera” dell’ideologia della proprietà immobiliare, sottolineando come le politiche fiscali e il consumo di suolo abbiano privilegiato la rendita a scapito dei diritti fondamentali delle persone. Prigionieri del Mattone cerca di rispondere a domande cruciali: chi decide le sorti delle famiglie italiane costrette a vivere con affitti e mutui insostenibili? È vero che siamo tutti proprietari? E quali sono i falsi miti che ci hanno condotti in questa situazione?

Il libro mette in luce gli inganni che, attraverso politiche di favore per la rendita immobiliare, hanno lasciato milioni di italiani senza adeguata protezione abitativa, mentre il diritto alla casa e alla città viene costantemente messo in secondo piano.

Oggi, però, le istanze delle classi popolari e medie stanno irrompendo nell’agenda politica, chiedendo più case pubbliche a canone sociale, affitti e mutui sostenibili, e un maggiore accesso ai servizi e al welfare. Un movimento in forte contrapposizione alle politiche neoliberiste che ci hanno reso “prigionieri” della proprietà.

L’incontro sarà un’importante occasione per approfondire i temi legati alla crisi abitativa in Italia e per discutere di possibili soluzioni a partire dalle richieste, anche locali, sempre più pressanti della popolazione.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 347 663 8136 o scrivere una mail a segreteria@spaziocondiviso.net.