ALL’OFFICINA BADONI UNA RIFLESSIONE SUL RISPETTO ATTRAVERSO LA DANZA

LECCO – Sabato 15 febbraio alle 17, presso l’Officina Badoni di Lecco, si terrà “Rispetto. Gesti e parole che valgono”, un evento che unisce danza, arte e comunicazione per offrire una riflessione profonda sull’amore e il rispetto per se stessi, per gli altri e per il mondo che ci circonda.

L’iniziativa è promossa dal Centro Danza e Movimento di Lecco, diretto da Elena Woldetatios, con la collaborazione del Centro di Formazione Professionale di Lecco (CFP). Questo progetto mira a valorizzare il ruolo dell’espressione artistica come strumento di crescita personale e di consapevolezza.

Lo showcase vedrà la partecipazione di danzatori del Centro Danza e Movimento di Lecco e della Virtus in Ludis di Calolziocorte, con coreografie di Sabrina Pozzoni. Attraverso il linguaggio del corpo e delle parole, gli interpreti daranno vita a uno spettacolo emozionante e coinvolgente, che invita a riflettere sul valore del rispetto in tutte le sue forme, promuovendo un messaggio di inclusione e sensibilità sociale.

L’ingresso è aperto alla cittadinanza, alle istituzioni e ai professionisti della cultura e dell’educazione.