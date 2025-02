ALL’OSPEDIALE MANZONI UN SEMINARIO SUI RISCHI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

LECCO – L’aula magna dell’Ospedale Manzoni di Lecco ha ospitato un seminario tecnico organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco. L’evento, dedicato alle tecniche di intervento in emergenze connesse ai veicoli elettrici, ibridi, a fuel cell e a gas naturale liquefatto (GNL), è stato un importante di aggiornamento per gli operatori del soccorso stradale.

Sono stati analizzati in particolare i nuovi rischi associati alla diffusione dei veicoli a mobilità sostenibile. È stata trattata anche la problematica delle gallerie, molto presenti nel territorio lecchese che, essendo ambienti confinati, possono complicare la gestione di eventuali incidenti e incendi, incidendo sulla sicurezza delle persone e sulle operazioni di soccorso.

Il comandante dei Vigili del Fuoco di Lecco, Antonio Giulio Durante, ha aperto i lavori sottolineando la necessità di aggiornare le strategie di intervento e le procedure operative alla luce delle sfide poste dall’evoluzione tecnologica dei mezzi di trasporto. Successivamente, Carlo Cardinali e l’ispettore Andrea Foggetti hanno illustrato le tecniche per riconoscere le diverse tipologie di veicoli e per gestire le criticità legate alle batterie, agli incendi e ai rischi correlati ai combustibili alternativi in situazioni di emergenza. Il seminario ha visto la partecipazione anche del prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, che ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e operatori del soccorso, soprattutto in contesti complessi come le gallerie stradali.

Il programma ha coperto vari aspetti operativi, dal riconoscimento dei veicoli alimentati con diverse tecnologie alla gestione delle emergenze nei tunnel e nelle aree urbane. In particolare, è stato dedicato un focus al trasporto pesante alimentato a GNL, settore in crescita che richiede tecniche di intervento specifiche. Circa 200 operatori e rappresentanti di enti coinvolti nelle operazioni di soccorso hanno partecipato attivamente, contribuendo a un confronto costruttivo sulle problematiche strategiche per migliorare la prontezza operativa.

L’evento ha sottolineato la necessità di investire in formazione continua per affrontare le nuove sfide della sicurezza stradale, configurandosi come un’iniziativa che potrà costituire un modello per future attività volte a migliorare la gestione delle emergenze e la sicurezza della viabilità, in particolare in vista dell’appuntamento olimpico del 2026.