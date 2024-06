ALLUVIONE IN ROMAGNA, MEDAGLIA AL VALORE PER IL LECCHESE IACONIS

LECCO – Durante l’alluvione in Emilia-Romagna del maggio 2023, che ha duramente colpito 44 comuni romagnoli e le regioni vicine, causando innumerevoli danni e 17 vittime, i soccorsi e gli aiuti arrivavano dal cielo: è stato infatti il 15º Stormo “Stefano Cagna” di Cervia dell’Aeronautica militare, dedicato alle operazioni di ricerca e soccorso (SAR – Search and Rescue) a soccorrere le persone in difficoltà e ad aiutare la popolazione, evacuando più di 300 persone.

Nel reparto, come raccontato anche in una trasmissione televisiva, era presente anche il capitano Matteo Iaconis, classe ’93, nato a Lecco, che ha ricevuto la medaglia d’argento al valore Aeronautico per aver salvato la vita di 23 persone ed essersi prodigato nei soccorsi.

Il riconoscimento al pilota 30enne, firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal ministro della Difesa Guido Crosetto, è riportato in Gazzetta ufficiale e sul sito del Comune di Lecco e recita: “Secondo pilota di un elicottero HH139 chiamato a intervenire per il salvataggio della popolazione civile durante l’alluvione che ha colpito in maniera devastante l’Emilia-Romagna, si è prodigato senza soluzione di continuità, con professionalità, efficienza e spirito di sacrificio allo scopo di salvare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile, sottraendole dall’imminente pericolo, operando di giorno e di notte, in condizioni meteorologiche caratterizzate da eccezionali precipitazioni e forte vento, nonostante l’incombente rischio dovuto alla zona di operazione particolarmente impraticabile e legato alla morfologia del territorio contribuiva al recupero di ventitre persone per la maggior parte anziani e bambini. In tale circostanza grazie allo slancio, al coraggio e alle virtù umane, fronteggiava con estrema efficacia e perizia situazioni inedite e altamente pericolose, contribuendo, in maniera determinante, ad accrescere il prestigio dell’Aeronautica militare». Cieli di Forli-Cesena e Ravenna, 16 e 17 maggio 2023.

Lo stesso 15° Stormo ha ricevuto la medaglia d’oro al valore Aeronautico, con la seguente motivazione: «Reparto di volo dell’Aeronautica militare, impegnato in un contesto operativo di soccorso reso particolarmente complesso dalle estreme condizioni meteorologiche, emergeva per il prezioso e insostituibile supporto fornito alla popolazione in occasione della disastrosa alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio del 2023. Con sforzo senza precedenti, in un contesto estremamente delicato, disagevole e non privo di rischi, operando a ritmi di impiego sostenuti con altissima professionalità e perizia, il 15° Stormo permetteva di evacuare più di trecento persone da una situazione di imminente pericolo di vita. Grazie allo slancio, al coraggio, all’abnegazione assoluta e all’instancabile impegno del proprio personale, confermava la propria efficace realtà nel settore del soccorso aereo e contribuiva, in tale contesto, ad accrescere il prestigio dell’Aeronautica militare». Emilia-Romagna, 16, 17 e 18 maggio 2023.

Michele Carenini