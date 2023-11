ALLUVIONE IN TOSCANA. VIGILI DEL FUOCO E MEZZI ANCHE DA LECCO

LECCO – Proseguono in Toscana le operazioni di soccorso a seguito dell’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato tutto il territorio regionale. Particolarmente colpite le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, dove i Vigili del Fuoco hanno portato a termine 4.750 interventi.

Le squadre operative sono attualmente impegnate per la ricerca dispersi, la messa in sicurezza di zone colpite da frane e smottamenti, in operazioni di prosciugamento di aree allagate e per assistenza alla popolazione.

Sono 548 i pompieri attualmente sul territorio alluvionato, con 125 mezzi. Anche il comando di Lecco ha fatto la sua parte inviando una squadra di Vigili del Fuoco ed un mezzo fuoristrada dotato di idrovora assegnati in rinforzo al comando di Prato.