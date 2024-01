ALPINI A TEATRO CON “IL SERGENTE DELLA NEVE” DI RIGONI STERN

VALMADRERA – Mario Nasatti e Paolo Mauri, capigruppo degli alpini di Valmadrera e Civate, invitano tutti i cittadini e tutti gli alpini ad assistere a una rappresentazione teatrale per una duplice iniziativa: sottolineare la ricorrenza della battaglia di Nikolajewka del 26 gennaio 1943 e della ritirata di Russia; raccogliere fondi per le opere di manutenzione e di ristrutturazione della chiesetta ex voto del Btg. Morbegno ai Piani delle Betulle.

La rappresentazione dal titolo “Il sergente della neve”, tratta dal romanzo di Mario Rigoni Stern, è prevista per sabato 27 gennaio alle 21 presso il cineteatro Artesfera di Valmadrera.