ALPINI DI DOLZAGO, CELEBRATI I 60 ANNI DALLA FONDAZIONE. LE IMMAGINI

DOLZAGO – Non poteva che esserci una bella giornata di sole ad accogliere le centinaia di penne nere che hanno voluto essere presenti alla festa del locale Gruppo Alpini per il sessantesimo di fondazione. Erano bene in mostra le bandiere tricolori nelle vie cittadine; ammassamento alla sede per l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro al monumento, con l’inno nazionale dalla fanfara di Prezzate e il Coro dell Adda.

Molte le autorità civili, militari e religiose con il sottosegretario regionale Mauro Piazza, il sindaco di Casargo Antonio Pasquini (a destra) in rappresentanza della Provincia, il comandante dei Carabinieri di Oggiono, un bel gruppo di primi cittadini del territorio guidati dal sindaco di Dolzago Paolo Lanfranchi, il capogruppo Mauro Farina (molto emozionato), il presidente della sezione di Lecco Emiliano Invernizzi e altre personalità.

Sfilata per le vie del paese fino al monumento dei caduti con deposizione di una corona d’alloro e i bambini della scuola primaria con le bandierine tricolori. Discorsi di rito e poi ritorno al parco per la messa celebrata all’aperto. Presenti I vessilli di Milano, Bergamo, Como, Monza Brianza e Alto Lago, i gagliardetti, la Protezione civile e le associazioni.

Dopo le varie premiazioni, ricevimento in sede per il pranzo sapientemente preparato dai volontari del gruppo: un momento conviviale con canti in amicizia e fraternità. Al termine il capogruppo Farina ha ringraziato commosso le penne nere che hanno partecipato alla festa degli Alpini di Dolzago.

G. M.