ALPINISMO, CONFORTOLA: “IO IN CIMA AL LHOTSE, MORO MI VUOLE INFANGARE”

LECCO – La guida alpina valtellinese Marco Confortola replica a chi sostiene che non sia stato in vetta a tutti i 14 Ottomila, in particolare al bergamasco Simone Moro e a Silvio Mondinelli. Lo fa attraverso il portale del Club Alpino Italiano loscarpone.cai.it in una lunga intervista online.
L’alpinista valtellinese conferma di essere stato in cima al Lhotse e ad altre vette contestate, sostenendo di aver fondamento nelle sue affermazioni, ma ammette le difficoltà nel fornire prove convincenti come fotografie precise, spesso impossibili a causa delle condizioni estreme e delle sue limitazioni fisiche (amputazione dei piedi). Aggiunge che Moro lo vuole solo “infangare” con le recenti accuse.