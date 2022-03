LECCO – È ormai è da due anni che il vociare e l’allegria dei bambini e ragazzi dei corsi di Alpinismo giovanile (AG) del CAI Lecco non travolge più la tranquillità dei boschi e sentieri che circondano la nostra città. Dopo che a febbraio 2020 tutto si è fermato e nel 2021 sono state organizzate solo tre gite; tra qualche settimana tutto ricomincerà seguendo gli schemi tradizionali degli anni passati, leggermente modificati. Il 2021 è stato un anno di transizione per riavviare le attività di AG ma è anche stato il motore propulsore per ripartire nel 2022.

Venerdì 11 marzo alle 21 alla sede del Cai Lecco in via Papa Giovanni XXIII 11 è in programma la presentazione dei corsi di alpinismo giovanile, il passo successivo sarà iscriversi al corso più adatto.

Ecco alcune considerazioni sul perché non bisogna perdere l’occasione di vivere almeno una volta l’esperienza di andare su e giù per i monti con l’AG del CAI Lecco. La finalità delle attività è quella di avvicinare il ragazzo all’ambiente montano-alpino, trascorrendo una giornata all’aria aperta. L’idea è quella di trasmettere la passione per la montagna, imparando come si deve affrontare una gita, partendo proprio dall’inizio come preparare e cosa mettere nello zaino. Insieme ad un gruppo di accompagnatori motivato e disponibile i bambini e i ragazzi potranno, divertendosi, conoscere luoghi nuovi tutti da esplorare, incontrare animali domestici e selvatici ed anche imparare i nomi dei colorati e profumati fiori. Non mancheranno nemmeno due ingredienti fondamentali: il gioco e il divertimento.

Da quest’anno il gruppo di AG si rivolge ai bambini e ai ragazzi in età scolare, suddivisi in due fasce d’età: attività under 11 rivolta ai più piccoli, dai 7 ai 10 anni (nati dal 2015 al 2011); corso di perfezionamento per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni (nati dal 2005 al 2011).

Per le attività rivolte agli under 11, i luoghi scenario delle escursioni saranno: Canzo a seguire Lecco-Versasio, San Primo, Casargo poi Aprica ed ancora Valmalenco – Alpe Musella, per finire in val Varrone.

Le mete del corso dagli 11 ai 17anni porteranno i ragazzi a scoprire: il rifugio SEV a Pianezzo, il monte Magnodeno, il sentiero delle Vasche a Valmadrera a seguire il sentiero del Fiume a Mandello, il Resegone da Versasio ed ancora l’Alpe Musella (Valmalenco) per finire con il giro dei laghi in val Gerola.

Infine per i ragazzi nati prima del 2008 e che hanno già frequentato in precedenza i corsi di AG si effettueranno le seguenti escursioni: Pizzo Scalino a giugno e Monte Cevedale a luglio.

Per ulteriori informazioni e dettagli consultare il sito web del CAI Lecco (http://www.cai.lecco.it) e i social network del gruppo di Alpinismo Giovanile (Facebook https://www.facebook.com/agcailecco/ – Instagram https://www.instagram.com/agcailecco/).