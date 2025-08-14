ALPINISMO, MORO ATTACCA CONFORTOLA: “NON HA SCALATO LE VETTE IN NEPAL”

LECCO – Nel mondo dell’alpinismo himalayano si accende una controversia tra due tra i più noti scalatori italiani: Simone Moro e Marco Confortola. Moro, celebre per le sue imprese invernali su quattro Ottomila, ha espresso forti dubbi sull’autenticità di alcune ascensioni dichiarate da Confortola, che invece sostiene di aver raggiunto tutte le 14 vette degli Ottomila senza l’uso di ossigeno supplementare.

In un’intervista rilasciata al portale “Lo Scarpone” del Club Alpino Italiano, il bergamasco Moro ha precisato che non si tratta di un attacco personale, ma di una questione di verità e onestà, valori fondamentali per chi si propone come punto di riferimento e formatore nel mondo dell’alpinismo. Ha inoltre sottolineato la sua lunga esperienza in Nepal, dove è stato ripetutamente negli ultimi 35 anni, affermando che è ormai impossibile celare verità sulle ascensioni himalayane.