ALPINISTA PRECIPITA SUL MEDALE: LUNGO INTERVENTO DI SOCCORSO IN QUOTA

LECCO – Attivazione del Soccorso alpino sabato 27 dicembre , intorno alle 13:30 da parte della SOREU dei Laghi, per un alpinista precipitato sul Medale e rimarto ferito.

Sono intervenuti i tecnici della Stazione di Lecco, XIX Delegazione Lariana del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso Alpino e speleologico. Sul posto l’elisoccorso di Como di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha trasportato le squadre in quota per l’evacuazione dall’alto della persona infortunata. Un tecnico del CNSAS, già in zona, ha raggiunto la base della parete. Altri tecnici erano pronti in piazzola presso il Centro operativo del Bione.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco con la fotoelettrica.

Le persone sono state raggiunte in parete con calate dall’alto e poi con calate a terra in sicurezza. L’infortunato, una volta giunto ai piedi della parete, è stato verricellato e trasportato in ospedale in codice “giallo”.

L’intervento si è concluso in serata.