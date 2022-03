PREMANA – Concluso in tarda serata l’intervento per il recupero di un gruppo di escursionisti, residenti a Milano e provincia, che erano in difficoltà nella zona dell’Alpe Deleguaggio. Uno di loro aveva avuto un malore e così hanno chiesto aiuto.

La centrale ha attivato la Stazione di Valsassina-Valvarrone del Soccorso alpino, IX Delegazione Lariana. Il gruppo si trovava a circa 2300 metri di altitudine e l’elicottero non riusciva ad avvicinarsi per la presenza di nebbia…