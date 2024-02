ALPL LECCO, CONSIGLIO RINNOVATO: ROCCA CONFERMATO PRESIDENTE

LECCO – Rinnovo delle cariche per il triennio 2024-2026 in ALPL, l’Associazione Libere Professioni CUP Lecco che unisce sotto un unico cappello undici Ordini e Collegi delle Libere Professioni della provincia di Lecco, con l’obiettivo di rappresentale a livello aggregato nei confronti delle amministrazioni pubbliche e degli utenti.

Al vertice confermati Antonio Rocca (Commercialisti) alla presidenza ed Ernesto Baragetti (Geometri) alla vicepresidenza. Diventa segretario Luca Bertarini (Commercialisti), mentre il tesoriere è Mario Bernardo (Consulenti del lavoro). Il collegio dei revisori e dei probiviri è formato da Francesco Galli (Commercialisti), Antonio Molinari (Ingegneri) e Raffaella Gianola (Avvocati).

A nominarli il nuovo consiglio direttivo composto anche da Irma Vinchesi e Federico Rossi (Commercialisti), Matteo Dell’Era (Consulenti del lavoro), Luca Marsigli (Avvocati), Gianfranco Magni (periti industriali), Laura Cameroni (Agronomi), Glicerio Pontiggia (Architetti), Pietro Canali (Ingegneri), Paolo Matteucci (Farmacisti), Laura Piffaretti (Notai) e Sergio Invernizzi (Medici).

Dopo aver ringraziato i presidenti di tutti gli Ordini e Collegi e tutti i consiglieri per la fiducia confermata, il presidente Antonio Rocca ha dichiarato: “L’Associazione Libere Professioni CUP Lecco, che ho il privilegio e l’onore di presiedere per il terzo mandato, proseguirà con determinazione nel suo impegno di supporto al dialogo che intercorre tra istituzioni da un lato e cittadini e imprese dall’altro. I nostri professionisti, infatti, possono vantare l’esperienza e anche quella indispensabile competenza che l’iscrizione a un albo professionale comporta. In particolare, in questo momento in cui la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione mostra ancora importanti sfide da vincere sul piano dell’accessibilità e quello dell’operatività, l’ascolto delle Professioni ordinistiche può sicuramente contribuire a rendere più efficienti tali processi, nell’ottica della semplificazione e di una migliore efficacia e competitività”, ha concluso il presidente Rocca.

Sono più di seimila i professionisti della provincia di Lecco rappresentati in ALPL, associazione che nasce agli inizi degli anni ’90, in contemporanea con l’ente Provincia. È formata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; l’Ordine dei Consulenti del lavoro; l’Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti; l’Ordine degli Ingegneri; Il Collegio dei Geometri; l’Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali, l’Ordine dei Medici; l’Ordine dei Farmacisti, l’Ordine degli Avvocati, il Collegio Notarile e l’Ordine dei Periti Industriali.