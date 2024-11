ALTRI CONTROLLI IN CENTRO CITTÀ PER LA POLIZIA, SOTTO OSSERVAZIONE I GIOVANI

LECCO – Nel pomeriggio di ieri 11 novembre, in città, ha avuto luogo un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio in alcune aree del centro cittadino particolarmente interessate dalla presenza di gruppi giovanili, con lo scopo di verificare ed eventualmente contrastare alcune situazioni segnalate che hanno recentemente generato allarme sociale tra i cittadini.

Il servizio, coordinato della Polizia di Stato, ha avuto luogo con l’impiego di personale della Squadra Volanti della Questura, coadiuvato da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Lecco e personale della Polizia Ferroviaria.

Durante il servizio sono stati effettuati controlli mirati presso la stazione ferroviaria e in varie zone del centro cittadino, in particolare in Piazza Diaz, via Volta e via Cavour, oltre a 5 posti di controllo in ingresso e in uscita dal capoluogo.

Complessivamente, sono state identificate 82 persone e controllati 46 veicoli.

Nel corso dei controlli, il personale della Polizia Stradale ha elevato una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 80, comma 14, del Codice della strada, per mancata revisione di un veicolo.

Analoghi controlli verranno effettuati anche nelle prossime settimane.