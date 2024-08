ALTRO CHE FUTURO: UN MILAN “PRESENTE” SCHIACCIA IL LECCO IN COPPA: 3-0

LECCO – Netta sconfitta per 0-3 contro il Milan Futuro nel primo turno di Coppa Italia Serie C 2024/25 per la Calcio Lecco al Rigamonti-Ceppi, di fronte a oltre 3.500 spettatori. Compresi il neo tecnico dei “grandi” Fonseca e il dirigente Ibrahimovic.

Troppa la differenza tecnica tra le due compagini: i rossoneri al debutto assoluto con la seconda squadra sono passati prima con il baby d’oro (2007) Liberali al 27′ del primo tempo, nella ripresa il raddoppio dopo 21 minuti grazie a Jimenez – il quale si ripete chiudendo i conti al sesto minuto di recupero. Da segnalare il rigore sprecato dai blucelesti con Beghetto al 50′ – con pallone parato dal portiere ospite Nava.

“C’è ancora tanto da lavorare, questa sconfitta ci fa capire che tra 15 giorni inizia il campionato“: questo il commento di mister Francesco Baldini al termine “Abbiamo giocato poche partite e la brillantezza era diversa. Gli episodi hanno indirizzato la partita. Abbiamo creato diverse occasioni che non abbiamo concretizzato”.

“Tante cose ci sono girate contro – conclude Baldini – sono convinto che se rivedrò la partita ci troverò diversi spunti su cui lavorare. E lavoreremo anche su aspetti meno positivi”.

Le dichiarazioni integrali nel video:



LECCO-MILAN FUTURO 0-3

Marcatori: 27’ Liberali, 66’, 90+5′ Jimenez

LECCO -(4-3-1-2): Furlan; Celjak (cap.), Battistini (v.cap.), Marrone, Beghetto; Di Gesù (54’ Frigerio), Galli (70’ Dore), Ilari; Gündüz (46’ Mendoza); Tordini (67’ Zuberek), Buso (46’ Galeandro). A disp. Fall, Dalmasso, Bianconi, Louakima, Ceola.

All. Baldini

MILAN FUTURO – (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Minotti, Bartesaghi, Bozzolan; Zeroli, Sandri; Cuenca (62’ Magni), Liberali (78′ Malaspina), Sia (62’ Alesi); Camarda (78′ Nasti). A disp. Mastrantonio, Pittarella, Dutu, D’Alessio, Paloschi, Stalmach, Scotti, Traoré, Longo.

All. Bonera

Arbitro: Renzi (sez. AIA di Pesaro)

Ammoniti: Minotti (58’), Bartesaghi (76′) per gioco falloso, Mendoza (64’) per simulazione

Spettatori: 3.560

Note: al 50’ Nava para un rigore a Beghetto.