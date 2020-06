LECCO – Giornata movimentata e 118 ancora in azione per un altro incidente. Ad essere coinvolti sempre un’automobile ed un ciclista, con il guidatore della quattro ruote che ha improvvisamente aperto la portiera e colpito la due ruote facendo cadere il sessantottenne lecchese che era in sella.

Prontamente soccorso, non avrebbe riportato serie conseguenze: un’ambulanza lo sta trasportando in ospedale, fortunatamente in codice verde. Per i rilievi sul posto pattuglia della polizia locale.