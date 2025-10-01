ALUNNI AL FREDDO ALLE ELEMENTARI DI BALLABIO, CRITICA L’OPPOSIZIONE

Apprendiamo con stupore che gli studenti delle scuole elementari sono costretti a seguire le lezioni al freddo dall’inizio settimana a causa di un problema tecnico dell’impianto di riscaldamento ancora irrisolto. Ancora più grave che il sindaco non abbia fatto alcuna comunicazione al riguardo.

Prima dell’accensione non sono stati disposti controlli? Durante l’estate in vista dell’inizio delle scuole non sono stati previsti interventi di manutenzione per evitare questi problemi?

